رئيس تنفيذي جديد لـ«نيوم»

المصدر: الرياض ـ أ ف ب

عيّنت السعودية رئيساً تنفيذياً جديداً لمشروع «نيوم»، المدينة الاقتصادية الضخمة، بعد أقل من عام على الإعلان عن المنطقة المقرر إقامتها في شمال غرب المملكة، والتي تشمل أراضي في الأردن ومصر، باستثمارات تبلغ أكثر من 500 مليار دولار.

وقرّر مجلس إدارة المشروع، بحسب بيان وزعه مساء الاثنين، تعيين نظمي النصر رئيساً تنفيذياً للمشروع، خلفاً لكلاوس كلاينفيلد الذي تم تعيينه مستشاراً للمشروع.

وعمل النصر الذي سيتولى منصبه في الأول من أغسطس، لأكثر من 30 عاماً في شركات ومؤسسات عالمية، أبرزها عملاقة النفط السعودية «أرامكو».

ويشرف على المشروع صندوق الاستثمارات العامة الذي يترأسه الأمير محمد، ويشكل حلقة جديدة من سلسلة المشاريع المستقبلية التي أعلن عنها في المملكة خلال السنوات الأخيرة ضمن «رؤية 2030» الهادفة إلى تنويع الاقتصاد.