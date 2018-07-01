خادم الحرمين الشريفين وترامب يبحثان استقرار أسعار النفط

المصدر: الرياض ـ وكالات

تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تناول استقرار أسعار النفط.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات المتميزة بين البلدين، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.

وأكد الزعيمان خلال الاتصال ضرورة بذل الجهود للمحافظة على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمي، واستمرار المساعي التي تقوم بها الدول المنتجة لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات.

وكان الخام الأميركي ارتفع 70 سنتاً إلى 74.15 دولاراً للبرميل، متجهاً صوب زيادة أسبوعية 8.2 في المئة. وأغلق خام القياس العالمي برنت مرتفعا 1.59 دولار عند 79.44 دولاراً للبرميل.