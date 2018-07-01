نداء أوروبي أخير إلى بريطانيا

المصدر: Ⅶ بروكسل ـ أ ف ب

وجه رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك «نداء أخيراً» إلى بريطانيا لتوضيح ما تريده من بريكست، بعد تحذير الاتحاد الأوروبي بأن الوقت بدأ ينفد وأعلن تسريع استعداداته لاحتمال عدم التوصل إلى اتفاق.

وفي قمة عقدوها في بروكسل أعرب قادة التكتل عن قلقهم إزاء عدم تحقيق تقدّم في المفاوضات على بعد تسعة أشهر فقط من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019. وفي مؤتمر صحافي في ختام القمة أول من أمس قال توسك «أمامنا عمل كثير والمهام الأصعب لم تحل بعد»، وتابع رئيس المجلس الأوروبي «إنه النداء الأخير لوضع الأوراق على الطاولة».

وتأمل بريطانيا في التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ينظم خروجها من التكتل، ويحدد الأطر المستقبلية للتجارة والشراكة الأمنية، بحلول أكتوبر، إلا أن المحادثات متوقفة عند مسألة حدود ايرلندا.

وأعرب كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه عن أمله في أن تتضمن الوثيقة التي تعدها لندن والتي ستطرح خلال أسابيع «مقترحات واقعية وقابلة للتطبيق».