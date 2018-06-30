الاقتصاد البريطاني ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن الاقتصاد البريطاني نما بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في الأشهر الثلاثة الأولى من 2018.

حيث عززت عمليات البناء النمو إلى 0.2٪، مما زاد من احتمالية رفع سعر الفائدة. وأضافت الصحيفة أن البينات المعدلة الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أمس رفعت معدل النمو خلال الفترة من يناير إلى مارس من 0.1% إلى 0.2%.

وتشكل هذه الزيادة دفعة للمستشار فيليب هاموند وزير المالية، لكن رقم النمو لا يزال يشكل نصف ما كان عليه قبل عام. لكن اللائمة في التباطؤ ألقيت على الطقس الشتوي البارد. وشددت الصحيفة بالقول: إن تحسن النمو سيزيد من احتمال رفع سعر الفائدة من جانب بنك إنجلترا.

وقد رفع مكتب الإحصاءات الوطني هذا الرقم في تقديره النهائي بعد مراجعة صعودية ملحوظة في ناتج البناء، والتي تعكس بشكل رئيسي تحسناً على طريقة قياس عمل القطاع.

وقال رئيس الناتج المحلي الإجمالي في مكتب الإحصاء الوطني، «روب كينت سميث»: إنه «تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف في الأشهر الثلاثة الأولى من 2018، ومع صدور بيانات البناء في وقت لاحق، والتحسن الكبير الذي طرأ في طريقة قياس القطاع، ساهم في دفع النمو».

وأضاف أن «هذه الأساليب المحسنة، التي أدخلت كجزء من التحديث السنوي لأرقام مكتب الإحصاءات الوطنية، ستؤدي إلى إعطاء تقديرات مبكرة أفضل لقطاع البناء، مع إجراء مراجعات أقل في المستقبل».

وقد تحسن الجنيه في أعقاب البيانات، مرتفعاً بنسبة 0.7% مقابل الدولار الأميركي، ليتداول عند 1.317. مقابل اليورو، كان الجنيه الاسترليني مستوياً تقريباً عند 1.130 نقطة. وقالت الصحيفة: إنه تم تعديل نمو ناتج البناء بنسبة 1.9 نقطة مئوية خلال الربع إلى 0.8%، بينما تم تعديل ناتج الإنتاج بنسبة 0.2 نقطة مئوية إلى 0.4%.

وستتم مراقبة لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا الآن عن كثب ترقباً لأي تلميحات إلى أن سعر الفائدة قد يتم رفعه في وقت أقرب من المتوقع، مع عزوف بعض الأعضاء المصوتين في وقت سابق بعد التباطؤ الحاد في النمو.

وقال هوارد آرتشر، كبير المستشارين الاقتصاديين في EY ITEM Club، مجموعة التوقعات الاقتصادية البريطانية: إن المراجعة التصاعدية للناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى الأدلة الأخيرة على ارتفاع مبيعات التجزئة في الربع الثاني، تغذي إيماننا بأن لجنة السياسة النقدية أكثر احتمالاً لرفع أسعار الفائدة من 0.50٪ إلى 0.75٪ في اجتماع أغسطس.