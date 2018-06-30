1.1 تريليون دولار ثروة أغنى 25 عائلة في العالم

المصدر: دبي - وائل الخطيب

كشف تقرير نشرته «بلومبرغ» عن أن قيمة ثروة أغنى 25 عائلة في العالم تبلغ الآن أكثر من 1.1 تريليون دولار. فمن «مارس» إلى «هيرمس»، ومن محلات السوبر ماركت، إلى الفنادق.

وشركات البيانات، إلى صانعي الأدوية، يتنوع مصدر هذه الثروة، إضافة إلى ضخامة حجمها، فهي تفوق الرسملة السوقية لشركة أبل، وجميع الودائع التي تحتفظ بها «سيتي غروب»، أو الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا برمته.

ووفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات الصادر أمس، فإن عائلة والتون من وول مارت هي أغنى العائلات في العالم، بثروة عائلية مجموعها 152 مليار دولار. وقد نمت وول مارت لتصبح أكبر شركة تجارة تجزئة في العالم ولديها مبيعات سنوية تبلغ 500 مليار دولار من خلال متاجرها البالغ عددها 12000 متجر في جميع أنحاء العالم.

وجاءت عائلة كوتش، من شركة كوتش للصناعات، في المرتبة الثانية بقيمة 98.7 مليار دولار، وتأتي في المرتبة الثالثة عائلة «مارس» التي تبلغ قيمة ثروتها 89.7 مليار دولار، والمعروف عنها صناعة حلوى «إم آند إمز» وأصابع مارس.

وقالت بلومبرغ إن أغنى 25 عائلة تبلغ قيمة ثروتها 1.1 تريليون دولار، وإن «أي حسابات قد تكون ذات أرقام منخفضة، حيث إن ثروة العديد من العائلات مثل روثشايلدز وروكفلر متنوعة ومتشعبة للغاية. ولوضع القائمة، استبعد التصنيف ثروات الجيل الأول (مثل جيف بيزوس أو بيل غيتس)، وتلك التي يهيمن عليها وريث واحد.

لذا فإن القائمة هي في الحقيقة مقياس للعائلات التي ورثت ونمت ثروتها على مر الأجيال. وفي المرتبة الرابعة، جاءت عائلات فان دام، ودي سبويلبيرش ودي ميفيوس بثروة 54.1 مليار دولار.

وفي المرتبة الخامسة جاءت عائلة دوماس، من شركة هيرميس بثروة 49.2 مليار دولار، بينما جاءت عائلة كوانت، أصحاب شركة بي ام دبليو في المرتبة الثامنة بثروة 42.7 مليار دولار. وحلت عائلة «لي» ورثة شركة سامسونغ في المرتبة 16 بثروة 30.9 مليار دولار. وفي المركز 24 حلت عائلة لودر، ورثة شركة استي لودر بثروة 24.3 مليار دولار.