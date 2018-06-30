صناديق الأسهم الأميركية تفقد 30 مليار دولار في أسبوع

المصدر: لندن - رويترز

قال محللو بنك أوف أميركا ميريل لينش أمس إن صناديق الأسهم تكبدت ثاني أكبر نزوح أموال أسبوعي لها على الإطلاق هذا الأسبوع في ظل سحب 29.7 مليار دولار من الأصول عالية المخاطر مع استمرار أثر المخاوف من تنامي الحماية التجارية الأميركية.

وأظهرت بيانات إي.بي.اف.آر التي استشهد بها بنك أوف أميركا فقد صناديق الأسهم الأميركية 24.2 مليار دولار في ثالث أكبر نزوح أسبوعي تشهده على الإطلاق وفي ختام نصف سنة أول اتسم بالتقلبات الشديدة ورفع أسعار الفائدة الأميركية وتنامي الحماية التجارية في أنحاء العالم.

وعانت الأسهم الأوروبية من تدفقات خارجة للأسبوع السادس عشر على التوالي حيث خرج 3.9 مليار دولار من صناديق المنطقة في حين اجتذبت اليابان 2.6 مليار دولار.