13.7 مليار دولار مبيعات العملات الرقمية في 5 أشهر

المصدر: نيويورك- رويترز

أفاد تقرير أصدرته «استراتيجي اند»، قسم الاستراتيجية والاستشارات التابع لشركة «بي.دبليو.سي»، ورابطة «كريبتو فالي» التي مقرها سويسرا، أن مبيعات العملات الرقمية قفزت إلى 13.7 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقتربة من مثلي إجمالي العام 2017 بأكمله.

وجمعت شركات التكنولوجيا الناشئة العاملة في مجال سلسلة الكتل بأنحاء العالم التمويل عن طريق بيع وحدات العملات المشفرة مباشرة إلى المستثمرين في عمليات طرح أولي متجاوزة البنوك وشركات رأس المال المغامر كوسطاء.

وسلسلة الكتل، التكنولوجيا المستخدمة في بتكوين وعملات رقمية أخرى، هي سجل رقمي يوفر سبيلاً آمنة لتنفيذ المعاملات وتسجيلها.

وقال التقرير إن مبيعات العام الحالي من 537 عملية طرح عملات رقمية تجاوز إجمالي العام الماضي البالغ سبعة مليارات دولار، وشملت طروحات عملاقة من تليغرام، خدمة التراسل التي أسسها رجلا الأعمال روسيا المولد بافيل ونيكولاي دوروف في 2013، وعملة إي.أو.اس التي طورتها شركة بلوك.وان. وجمعت تليغرام 1.7 مليار دولار دون طرح وحدات عملتها للاكتتاب العام. وجمعت إي.أو.اس، وهي مشروع بنية تحتية للتطبيقات اللامركزية، أكثر من أربعة مليارات دولار من طرح وحدات على مدار عام بدأ منتصف العام الماضي.

وأضاف التقرير أن من بين 3470 طرحا أوليا منذ أول عمليات بيع وحدات عملة بهذه الطريقة في 2013 فإن 30 بالمئة فقط قد أُغلقت بنجاح، في حين تأجل العديد أو فقد قوة الدفع أثناء العملية نفسها.

وما زالت الولايات المتحدة وجهة رائدة لاستضافة عمليات طرح العملات الأولي، حيث شهدت تسجيل 56 عملية بيع بلغت حصيلتها 1.1 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من 2018 مدعومة بما قال التقرير إنه «متطلبات تنظيمية واضحة وصارمة».