المصدر: القاهرة - أ ف ب

أطلق البنك المركزي المصري مبادرة لإسقاط جزئي لديون المتعثرين من الشركات والأفراد بإجمالي نحو 17 مليار جنيه (950 مليون دولار تقريباً).

وقالت صحيفة «الأهرام» إن المبادرة تشمل المديونيات المتعثرة «للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه وكل مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية».

ونقلت عن بيان للمصرف المركزي، أن البنوك المشاركة في المبادرة ستقوم بإعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة، وذلك في حالة التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين في 31 ديسمبر 2017 نقداً في موعد غايته 31 ديسمبر 2018.