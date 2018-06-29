المصدر: دبي - رويترز

قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، أمس، إنها ستبدأ تلقي طلبات تأهيل المستثمرين المحتملين المهتمين ببيع المطاحن الأربعة بالمملكة في 26 أغسطس.

وذكرت المؤسسة في بيان أنها ستصدر، أيضاً، إعلاناً بخصوص الجدول الزمني لعملية التأهيل في اليوم نفسه.

وأضافت أن اللجنة المعنية بخصخصة قطاع الحبوب بدأت تلقي إبداء الاهتمام من العارضين المحتملين أمس. ويمثل بيع مطاحن الدقيق الأربعة في السعودية واحدة من أولى عمليات الخصخصة التي تخطط لها المملكة في إطار عملية إصلاح واسعة النطاق للاقتصاد، جذبت اهتمام بعض من كبرى شركات الأنشطة الزراعية في العالم.