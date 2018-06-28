تعافي دينار وسندات البحرين بعد تعهّد الإمارات والسعودية والكويت بالدعم

المصدر: دبي ـ وكالات

تعافى الدينار البحريني من أدنى مستوى في 17 عاماً وارتفعت أسعار سندات المملكة أمس بعد أن تعهّدت الإمارات والسعودية والكويت بدعم الاستقرار المالي في البحرين.

وأكدت الإمارات والسعودية والكويت ليل الثلاثاء أنها تجري محادثات بشأن مساعدة البحرين وستنظر في كافة الخيارات لدعم المملكة.

وتعهدت الدول الثلاث باستكمال «العمل على تصميم برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية واستقرار المالية العامة في البحرين». وقال مصرفيون إن التعهد يهدئ المخاوف من أن تعجز المنامة عن سداد سندات إسلامية بقيمة 750 مليون دولار يحل أجل استحقاقها في نوفمبر.

وقال باركليز في تقرير تحليلي: «حان الوقت لشراء (أصول) البحرين».