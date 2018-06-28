ارتفاع عقود «برنت» والخام الأميركي

المصدر: دبي - وكالات

ارتفعت أسعار عقود الخام الأميركي بمقار 2.23 دولار، أو بنسبة 3.16 %، لتبلغ عند التسوية 72.76 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت أسعار عقود برنت 1.31 دولار، أو بنسبة 1.72 %، لتسجل عند التسوية 77.62 دولاراً للبرميل.

وارتفعت أسعار عقود برنت والخام الأميركي على خلفية بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة التي أظهرت تراجع مخزون النفط الخام الأميركي بنحو 10 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي في الوقت الذي ارتفع فيه إنتاج مصافي التكرير، مع ارتفاع مخزون البنزين والمكررات النفطية.

وبحسب الإدارة فقد تراجع المخزون خلال الأسبوع الماضي بمقدار 9. 9 ملايين برميل، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجع المخزون بمقدار 6. 2 مليون برميل فقط.