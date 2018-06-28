الصين تخفض التعريفة الجمركية لسلع دول آسيا والباسيفيك

المصدر: بكين ـ د ب أ

أعلنت وزارة المالية الصينية، أن بكين ستخفض التعريفة الجمركية على مجموعة من الواردات من دول منطقة آسيا والباسيفيك، اعتباراً من أول يوليو، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس.

ويغطي تعديل الرسوم، منتجات تصنع في بنغلاديش والهند ولاوس وكوريا الجنوبية وسريلانكا، ويعتبر جزءاً من الترتيبات حول امتياز التعريفات، والتي تم التوصل إليها ضمن اتفاق التجارة لآسيا والباسيفيك.

وسيتم تقليل التعريفة الجمركية على 2323 نوعاً من السلع، بما فيها الكيماويات والمكونات البصرية والكاميرات التلفزيونية، وفقاً للوزارة.

جاء التعديل بعد التوصل إلى ترتيبات جديدة خلال الدورة الرابعة لمفاوضات حول امتياز التعريفة بين ستة أعضاء ضمن اتفاق التجارة لآسيا والباسيفيك في يناير 2017. وكانت الصين قد شاركت في مايو 2001 في اتفاق «بانكون»، والذي تغير اسمه إلى اتفاق «التجارة لآسيا والباسيفيك»، نوفمبر عام 2005. ويهدف الاتفاق لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين أعضائه، عن طريق تبني تدابير تحرير التجارة ذات المنافع المتبادلة.