«جنرال إلكتريك» تتخلى عن «الصحة»

المصدر: نيويورك - أ ف ب

أعلن عملاق الصناعة الأميركي جنرال إلكتريك أمس انه سيتخلى عن قطاع الصحة للتركيز على الطاقة والطيران، في مسعى أخير لإنقاذ الشركة التي تواجه صعوبات.

وصرحت الشركة في بيان بعد مراجعة استراتيجية استغرقت عاما أن «جنرال إلكتريك ستركز على الطيران والطاقة والطاقة المتجددة لخلق شركة أبسط وأقوى ورائدة في مجال الصناعات المتطورة». وأضاف البيان إن الشركة «ستفصل بشكل تام» مصالحها في «بيكر هيوز» للخدمات النفطية التي تملك 62,5% من حصصها.

وجاء فيه إن الهدف هو «فصل جنرال إلكتريك هيلثكير (للصحة) لتصبح شركة مستقلة والانفصال بشكل منظم عن بيكر هيوز في العامين أو الثلاثة المقبلة وجعل هيكلية المؤسسة أكثر بساطة والحد من الديون بشكل كبير». وتابعت الشركة إنها تتوقع أن تحصل على «سيولة» جراء بيع 20% من حصتها في جنرال إلكتريك هيلثكير و«توزيع الـ80% الأخرى على مالكي اسهم في جنرال إلكتريك ضمن عملية توزيع لا تخضع للضرائب».