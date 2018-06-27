الذهب إلى أدنى مستوى في 6 أشهر

المصدر: نيويورك - وكالات

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ستة أشهر أمس، تحت وطأة احتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية في ظل تعزز قوة الاقتصاد.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 % عند 1260.72 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 18 ديسمبر 2017 عند 1257.74 دولارا في وقت سابق من الجلسة. ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0.5 % إلى 1262.40 دولارا للأوقية.

وقال إدوارد ماير المحلل لدى اف.سي ستون في مذكرة «التوترات التجارية المتنامية كان ينبغي أن تساعد الذهب كثيرا (لكنها لم تفعل). بدلا من ذلك يبدو أن القلق من رفع أسعار الفائدة، ولا سيما في الولايات المتحدة، مازال ينال من الذهب».