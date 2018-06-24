أوروبا: سنرد على أي رسوم أميركية

المصدر: باريس - رويترز

نقلت صحيفة «لوموند» الفرنسية عن نائب رئيس المفوضية الأوروبية جيركي كاتاينن، أن سلطات الاتحاد الأوروبي سترد على أي خطوة أميركية لزيادة الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة في دول الاتحاد.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد أول من أمس الجمعة، بتصعيد الحرب التجارية مع أوروبا عن طريق فرض رسوم تبلغ 20% على جميع واردات السيارات المجمعة في الاتحاد الأوروبي.

وقال كاتاينن للصحيفة في تقرير نشرته أمس: إذا قرروا زيادة رسوم الاستيراد، فلن يكون أمامنا خيار، مجدداً، سوى الرد.. لا نريد أن نقاتل (على التجارة) علنا عبر تويتر. وينبغي أن ننهي التصعيد.