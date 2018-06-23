الأسهم العالمية تصعد في ختام أسبوع مضطرب

المصدر: عواصم - رويترز

فتحت الأسهم الأميركية مرتفعة أمس، وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي موجة خسائر استمرت لثمانية أيام مع صعود أسهم بنوك بعد اجتيازها اختبار التحمل التنظيمي السنوي الذي يجريه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).وارتفع داو جونز 65.27 نقطة بما يعادل 0.27 % إلى 24526.97 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.03 نقطة أو 0.40 %إلى 2760.79 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 26.74 نقطة أو 0.35 % إلى 7739.69 نقطة.وهيمن اللون الأخضر على المؤشرات الرئيسية في البورصات الأوروبية مع صعود المؤشر داكس الألماني 0.5 % والمؤشر كاك الفرنسي 1.34 % والمؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.67 %.