السوق الرقمي يفقد 15 مليار دولار مع تراجع «البيتكوين» 5 %

المصدر: دبي- البيان

شهدت العملات الإلكترونية تراجعاً حاداً خلال تعاملات أمس، ليفقد السوق الرقمي 15 مليار دولار تقريباً مع تراجع «البيتكوين» بنسبة 5%.

وتأثرت العملات الرقمية سلباً بقيام الجهات التنظيمية في اليابان باستهداف أكبر 6 منصات لتداول تلك العملات في البلاد من أجل تحسين طلبات الشراء والبيع.

وطالبت وكالة الخدمات المالية في اليابان وفق ما ذكر موقع «مباشر» منصات تداول العملات الإلكترونية بإجراء تحسينات لحماية المستثمرين ضد عمليات غسل الأموال مع إلزامهم بتقديم خطط قبل حلول 23 يوليو المقبل. وتراجعت القيمة السوقية لإجمالي العملات الافتراضية إلى 270.49 مليار دولار.

وكانت القيمة السوقية لكافة العملات الإلكترونية تبلغ 285.85 مليار دولار في نهاية تعاملات أمس، ما يعني أن الخسائر تصل إلى 15.36 مليار دولار.

وخلال نفس الفترة، تراجعت عملة «البيتكوين» بنسبة 5% لتهبط إلى 6407.8 دولارات، كما انخفضت القيمة السوقية للعملة رقم 1 إلى مستوى 109.63 مليارات دولار.

وكانت «البيتكوين» تراجعت بنحو 5.3% لتسجل مستوى 6402.8 دولار في وقت سابق من التداولات، ليكون الهبوط الأكبر من حيث النسبة المئوية في أكثر من أسبوع. وبلغت خسائر عملة «البيتكوين» الافتراضية حوالي 55% منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.

كما تراجعت عملة «الإيثريوم» بنحو 7.6% إلى 495.9 دولاراً لتسجل القيمة السوقية لثاني أكبر العملات الرقمية إلى 49.71 مليار دولار.

أما العملة رقم 3 في قائمة الخمسة الكبار «الريبل»، فشهدت انخفاضاً قدره 4.8% لتتراجع إلى 0.5132 دولار وقيمتها السوقية إلى 20.14 مليار دولار. وعلى صعيد عملة «البيتكوين كاش» فشهدت هبوطاً بأكثر من 8.1% لتسجل 812.6 دولاراً .

كما سجلت قيمتها السوقية 13.97 مليار دولار. والخسائر الأكبر كانت من نصيب خامس أكبر عملة إلكترونية «إيه.أو.إس» بنسبة 10.3% لتهبط إلى 9.44 دولارات كما انخفضت قيمتها السوقية إلى 8.46 مليارات دولار.

من جهة أخرى، تواصل عملة «سنتراليتي» الصعود القوي لترتفع بنسبة 57% خلال تداولات اليوم مسجلة 0.1734 دولار بعد مكاسب قوية حصدتها بالأمس. والمنصات اليابانية التي يشملها قرار وكالة الخدمات المالية هي «بيت فلاير» و«كيوإني» و«بيت بنك» و«بي.تي.سي.بوكس» و«بي.آي.تي.بوينت» و«تك بيرو».