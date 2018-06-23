أسعار النفط ترفع الإيرادات الحكومية العُمانية 17.2 % في شهرين

المصدر: دبي - رويترز

أظهرت أرقام رسمية صدرت هذا الأسبوع انكماش عجز الميزانية العامة لسلطنة عُمان بنحو ثلاثة أرباعه في أول شهرين من العام الحالي مع ارتفاع إيرادات التصدير بقوة بفضل زيادة في أسعار النفط، وأظهرت أرقام أولية وغير كاملة نشرها البنك المركزي قبل بضعة أسابيع عجزاً مالياً قدره 610.6 ملايين ريال في أول شهرين.

وزادت الإيرادات الحكومية 17.2% إلى 1.13 مليار ريال، بينما صعد صافي الإيرادات النفطية 24.3% إلى 749.2 مليون ريال..

وهبط عجز الميزانية الحكومية في يناير وفبراير إلى 268.3 مليون ريال (697 مليون دولار) من 997.8 مليون ريال قبل عام، حسبما ذكرت وكالة الإحصاءات الحكومية التي استأنفت نشر بيانات الميزانية بعد توقف 6 أشهر، ولم تذكر أسباباً للتوقف ولا لقرارها استئناف النشر.

وبلغ متوسط سعر خام برنت 67.48 دولاراً للبرميل في يناير وفبراير من العام الحالي ارتفاعاً من 55.72 دولاراً قبل عام. والسعر الحالي أقل بقليل من 75 دولاراً.

وكانت خطة ميزانية عمان الأصلية لعام 2018 تتوقع إنفاق 12.5 مليار ريال هذا العام وإيرادات 9.5 مليارات ريال، مع عجز ثلاثة مليارات ريال بافتراض متوسط لسعر النفط قدره 50 دولاراً للبرميل.