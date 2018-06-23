فنزويلا نحو استعادة إنتاج النفط المفقود بنهاية 2018

المصدر: ■ فيينا ـ رويترز

تستطيع فنزويلا زيادة إنتاجها من النفط مليون برميل يومياً بنهاية العام في إطار مساعيها لاستعادة الإنتاج الذي خسرته، لكن وزير النفط قال أمس أيضاً إن هذا الهدف سينطوي على «تحد» لشركة بي. دي. في. اس. ايه الحكومية.

وقال الرئيس نيكولاس مادورو الشهر الماضي إن بي. دي. في. اس. ايه ستظل تهدف إلى زيادة الإنتاج مليون برميل يوميا هذا العام، وإنها ستطلب المساعدة من روسيا والصين وأوبك إذا لزم الأمر.

وهوى الإنتاج بسبب العقوبات الأميركية وأزمة اقتصادية في البلاد.

إنتاج

وقال وزير النفط مانويل كيفيدو في تصريحات للصحفيين خلال اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا «نأمل أن نكون قد استعدنا الإنتاج المفقود بنهاية العام. لدينا السعة التي تمكننا من هذا، وقد قلنا ذلك من قبل».

هدف

أضاف «هذا الهدف هو للعام 2018 الزاخر بالتحديات لشركة بي. دي. في. اس. ايه، لكنه الهدف الذي وضعناه لأنفسنا».

كان الوزير، وهو أيضا رئيس بي. دي. في. اس. ايه، قال في وقت سابق إن فنزويلا تضخ نحو 1.5 مليون برميل من النفط يوميا. وكانت البلاد تنتج نحو 2.373 مليون برميل يوميا في 2016 وفقا لما تظهره بيانات تومسون رويترز.

وهبطت صادرات بي. دي. في. اس. ايه النفطية 32 % في النصف الأول من يونيو مقارنة مع مايو، وفقاً لتقارير التجارة الداخلية التي تنشرها الشركة الوطنية، حيث أدى تراجع الإنتاج والتحفظ على بعض الأصول في الكاريبي إلى تعطيل شحنات نفط ووقود.