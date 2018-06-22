"اليورو" تعلن انتهاء أزمة ديون اليونان

المصدر: أ ف ب

رحبت اليونان الجمعة بالاتفاق "التاريخي" الذي توصلت اليه منطقة اليورو وأعلنت فيه انتهاء ثماني سنوات من أزمة الديون مؤكدة ان البلاد "تطوي صفحة".

وأبرم هذا الاتفاق الذي يشمل تخفيفا كبيرا لمرة أخيرة لديون اثينا ليل الخميس الجمعة اثر اجتماع صعب لوزراء مالية منطقة اليورو استمر اكثر من ست ساعات في لوكسمبورغ.

وقال الناطق باسم الحكومة اليونانية ديمتريس تزاناكوبولوس "اليونان تطوي صفحة، دينها أصبح الان قابلا للسداد".

وأضاف للتلفزيون الرسمي "هذا قرار تاريخي" موضحا "أعتقد انه أصبح بإمكان الشعب اليوناني ان يبتسم وان يتنفس مجددا".

وسيتيح الاتفاق لأثينا الخروج من وصاية دائنيها في الموعد المقرر في 20 أغسطس المقبل، كما سيتيح لها بأن تموّل نفسها في الأسواق بعد سنوات من الانكماش الحاد وثلاثة برامج مساعدات.

لكن وسائل إعلام ومحللين حذروا من الافراط في التفاؤل، قائلين ان احترام التزامات الموازنة الواردة في الاتفاق سيتطلب تطبيق قواعد صارمة جدا. كما أن البلاد ستبقى خاضعة لمراقبة مشددة من قبل الجهات الدائنة.

وكتبت صحيفة المعارضة "تا نيا" انه "سيكون خطأ رهيبا التوهم ان نهاية برامج المساعدة تعني عودة الى الوضع الطبيعي"، مضيفة "ما يلي ذلك مراقبة مشددة لم تشهدها اية دولة اخرى" بعد مثل هذه البرامج.

وكان وزراء مالية منطقة اليورو اتفقوا في لوكسمبورغ في وقت مبكر الجمعة على سبل خروج اليونان من برامج المساعدة التي تستفيد منها منذ ثماني سنوات وكذلك إجراءات تخفيف ديونها.

وقال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي ان "أزمة اليونان تنتهي هنا، هذه الليلة. وصلنا اخيرا الى نهاية النفق الذي كان طويلا جدا وصعبا. انها لحظة تاريخية".

من جهته رحب وزير المالية اليوناني يوكليد تساكالوتوس بالاتفاق، قائلا "انا مسرور" مضيفا "يجب ان نحرص على ان يشعر الشعب اليوناني بنتائج ملموسة".