40 مليار دولار تدفقات تتوقعها السوق السعودية بعد «ام.اس.سي.آي»

المصدر: الرياض - رويترز

قال رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد بن عبد الله القويز إن إضافة «ام.اس.سي.آي» للسعودية على مؤشرها القياسي للأسواق الناشئة قد تساعد في جذب تدفقات أجنبية بأربعين مليار دولار من الصناديق وتعزز جاذبية الطرح العام الأولي المقترح لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.

وسيبلغ وزن مؤشر ام.اس.سي.آي السعودية حوالي 2.6 % على مؤشر الأسواق الناشئة بعدد 32 ورقة مالية إثر عملية إدراج على مرحلتين في مايو وأغسطس من العام المقبل.

من جهة أخرى أعلنت بورصة الكويت إن «ام.اس.سي.آي» لمؤشرات الأسواق قد ضمتها إلى قائمة المراجعة السنوية لتصنيفات الأسواق لعام 2019.

وأوضحت البورصة في بيان أن الخطوة قد يترتب عليها «ترقية تصنيف دولة الكويت من الأسواق الثانوية إلى الأسواق الناشئة».