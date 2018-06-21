«باير» الألمانية تصدر سندات بقيمة 5 مليارات يورو

المصدر: برلين - د ب أ

أعلنت مجموعة المستحضرات الدوائية والكيميائية الألمانية العملاقة «باير» نجاحها في طرح سندات بقيمة 5 مليارات يورو من خلال فرعها الهولندي «باير كابيتال كوربوريشن بي في» مع الانتهاء من تمويل صفقة الاستحواذ على شركة البذور الأميركية العملاقة «مونسانتو».

تم إصدار السندات من خلال 4 شرائح بمواعيد استحقاق مختلفة، وتستهدف بشكل حصري المؤسسات الاستثمارية. وبلغ حجم الاكتتاب في هذه السندات أكثر من 4 أمثال قيمة الطرح. وتعتزم «باير» تسجيل هذه السندات في بورصة لوكسمبورغ للأوراق المالية. وقال فولفجانج نيكل، المدير المالي لمجموعة «باير» إنه بطرح السندات أنهينا بنجاح تمويل صفقة الاستحواذ على مونسانتو.. وكان التصنيف الائتماني للسندات من مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث الكبرى دليلاً على استمرار الموقف الائتماني الجيد لشركة باير بعد الاستحواذ.

وكانت شركة «باير» قد إصدرت في وقت سابق سندات قيمتها 15 مليار دولار من خلال فرعها الأميركي «باير يو إس فاينانس». وتعتزم الشركة استخدام حصيلة هذا الطرح لسداد جزء من التسهيلات الائتمانية المجمعة التي حصلت عليها لتمويل صفقة الاستحواذ على«مونسانتو».