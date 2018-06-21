شطب سهم «جنرال إلكتريك» من «داو جونز» الأسبوع المقبل

المصدر: نيويورك - د ب أ

تقرر شطب سهم مجموعة «جنرال إلكتريك» (جي.إي) الصناعية الأميركية من مؤشر «داو جونز» الصناعي القياسي للأسهم الأميركية اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وذكرت مؤسسة «إس أند بي داو جونز إندايسيز»، التي تدير مؤشر «داو»، أن سهم «جي.إي» سيظهر آخر مرة على مؤشر «داو جونز» يوم 25 يونيو الحالي، ليحل محله سهم سلسلة الصيدليات الوطنية «وولجرينز بوتس أليانس» اعتباراً من يوم 26 يونيو الحالي.

يُذكر أن مؤشر «داو» يتابع أداء أكبر 30 شركة أميركية ذات ملكية عامة مسجلة في البورصة خلال جلسات التداول القياسية في البورصة. وكان سهم شركة «جي.إي»، التي أسسها المخترع الأميركي الشهير توماس إديسون، قد تم تسجيله على مؤشر «داو» منذ 1907، لكن الشركة تواجه مصاعب عديدة أخيراً.

وقد تراجع سعر السهم بنسبة 26% منذ بداية العام بعد تراجع بنسبة 37% في العام الماضي، ولم يتمكن الرئيس التنفيذي الجديد «جون فلانري» الذي تولى منصبه خلفاً للرئيس السابق «جيف إيملت» في أغسطس الماضي من تحسين أداء الشركة.