غداً بدء تطبيق الرسوم الأوروبية على منتجات أميركية

المصدر: بروكسل - د ب أ

أعلنت المفوضية الأوروبية أمس أن الرسوم التي فرضها الاتحاد الأوروبي على قائمة من المنتجات الأميركية، والتي تم إقرارها رداً على زيادة الرسوم الأميركية على الواردات من الصلب والألمنيوم، سوف يبدأ تطبيقها غداً. يذكر أنه ابتداء من يونيو الجاري، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألمنيوم من دول الاتحاد الأوروبي، وأرجع هذه الخطوة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

لا خيارات

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون التجارة سيسيليا مالمستروم: «لم نرد أن نكون في هذا الموقف. مع ذلك، القرار الأحادي وغير المبرر من جانب الولايات المتحدة لفرض رسوم على الصلب والألمنيوم على الاتحاد الأوروبي يعني إننا ليس أمامنا خيار آخر».

إجراءات

وسوف تستهدف الإجراءات الأوروبية المضادة في بادئ الأمر قائمة من البضائع الأميركية التي تبلغ قيمتها 8ر2 مليار يورو (24ر3 مليارات دولار)، معظمها سوف تفرض عليها رسوم استيراد بنسبة 25%. وتتراوح هذه البضائع ما بين منتجات زراعية مثل الأرز وعصير البرتقال إلى الدراجات والويسكي والجينز ومختلف منتجات الصلب.

ووافقت المفوضية رسمياً على الرسوم الجديدة أمس، مما يتيح تطبيقها بعد غد 22 يونيو الجاري. وكانت المفوضية قد سجلت هذه الخطوة بالفعل لدى منظمة التجارة العالمية.