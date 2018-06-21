مبيعات المنازل في أميركا تهبط للشهر الثاني على التوالي

المصدر: واشنطن - رويترز

هبطت مبيعات المنازل القائمة في أميركا في مايو، بينما دفع نقص حاد في المعروض في سوق العقارات أسعار المساكن إلى مستوى قياسي.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، إن مبيعات المنازل القائمة تراجعت 0.4% إلى معدل سنوي قدره 5.43 ملايين وحدة الشهر الماضي. وكان ذلك الانخفاض الشهري الثاني على التوالي في المبيعات. وعدلت الرابطة وتيرة المبيعات لشهر أبريل بالخفض إلى 5.45 ملايين وحدة من القراءة الأولية البالغة 5.46 ملايين وحدة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل القائمة 1.5% إلى معدل سنوي قدره 5.52 ملايين وحدة في مايو.

وعلى أساس سنوي هبطت مبيعات المنازل القائمة التي تشكل نحو 90% من إجمالي مبيعات المساكن في أميركا، بنسبة 3.0% في مايو، مواصلة التراجع على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي.