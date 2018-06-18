ذكر بيان بموقع هيئة قناة السويس، أول من أمس، إن إيرادات القناة للسنة المالية الجارية 2017-2018 زادت 11.5 % إلى مستوى قياسي يبلغ 5.585 مليارات دولار.

وأوضح البيان أن إيرادات السنة السابقة كانت 5.008 مليارات دولار، غير أن السنة المالية لم تنته بعد، حيث تبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو، وتنتهي في 30 يونيو، ولم توضح هيئة القناة لماذا أصدرت الأرقام قبل نهاية السنة المالية.

كانت الهيئة أعلنت، أول من أمس، عن زيادة الإيرادات في مايو، وتوقعت رقماً قياسياً مرتفعاً للسنة بأكملها، عازية ذلك إلى نمو التجارة العالمية والتحسن في قطاع النقل البحري. القاهرة - رويترز