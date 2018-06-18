اليونان تدعو لتخفيف عبء الديون

المصدر: أثينا - د ب أ

دعا رئيس الحكومة اليونانية ألكسيس تسيبراس مجدداً لتخفيف عبء الديون عن بلاده قبل اجتماع لمجموعة اليورو ربما يكون حاسماً. وقال تسيبراس لصحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية: «إننا نتوقع أنه سيتم تنفيذ النقاط الموجودة في الاتفاقية مع شركاء مجموعة اليورو التي تعود للعام الماضي». وأضاف: «يندرج ضمنها تخفيف عبء الديون، كي يمكننا أن نقف بشكل أكثر ثباتا على أقدامنا وكي نجد إمكانية وصول دائمة للأسواق».

يشار إلى أن مجموعة اليورو تعتزم التشاور يوم 21 يونيو الجاري بشأن إذا ما كان سيتم ضمان مساعدات أخرى لليونان بعد انتهاء برنامج المساعدات الثالث أم لا. ويذكر أن برنامج المساعدات الثالث الجاري حاليا لليونان منذ عام 2015 والذي تبلغ قيمته 86 مليار يورو سوف ينتهي في شهر أغسطس القادم.