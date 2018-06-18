الإمارات تتفوق على أميركا وفرنسا في نسبة السندات الخضراء

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تفوقت الإمارات على الولايات المتحدة وفرنسا في إصدارات السندات الخضراء حسب تقرير بنك أبوظبي الأول عن إصدارات السندات الخضراء منذ مايو 2018. وبلغت السندات الخضراء في الإمارات 40% من إجمالي السندات، واستخدمت في تمويل ستة مشاريع، مقابل 39% في الولايات المتحدة، استخدمت لتمويل مشروع واحد، ونسبة 22% في فرنسا، استخدمت في تمويل مشروع واحد خلال الفترة المذكورة.

وتمثلت المشاريع الستة في الإمارات الممولة بالسندات الخضراء، في مشروعين لتوليد الطاقة الشمسية، استحوذا على نسبة 14.1% من إجمالي الإصدارات، ومشروع للأبنية الخضراء، واستحوذ على نسبة 4.5%، بينما كان هناك مشروعان لتبريد المناطق، حصلا على 13.9%، والمشروع الأخير لمعالجة مياه الصرف وإعادة التدوير، وحصل على 7.3%.