الحكومة المصرية ترفع أسعار الوقود

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر زيادة أسعار المواد البترولية "السبت" اعتباراً من الساعة التاسعة صباحًا .

وذكرت صحيفة "الأهرام" على موقعها الالكتروني اليوم أنه تم رفع بنزين 95 إلى 75.7 قرش، وبنزين 92 إلى 75.6 قرش، وبنزين 80 إلى 50.50 قرش، والسولار 50.5 قرش ، وغاز تموين السيارات إلى 75.2 قرش للمتر المكعب.

وطبقا للصحيفة ، تم رفع اسطوانة الغاز المنزلي إلى 50 جنيها ، كما بلغ سعر اسطوانة الغاز للاستهلاك التجاري بـ100 جنيه، بينما بلغت أسعار الكيروسين 50.5 قرش للتر، والمازوت 3500 للطن.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي منذ 2016 في إطار اتفاق مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي شمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.