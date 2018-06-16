«ايه.تي آند تي» تشتري «تايم وارنر» بـ85 ملياراً

أغلقت «ايه.تي اند تي»، ثاني أكبر شركة اتصالات لاسلكية أميركية، صفقة استحواذها على شركة «تايم وارنر» للإعلام والبالغة قيمتها 85 مليار دولار وذلك بعد إعلان جهات مكافحة الاحتكار بالولايات المتحدة أنها لن تسعى لإرجاء العملية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أبدى اعتراضاً على الصفقة التي أُعلنت للمرة الأولى في أكتوبر 2016. وأقامت وزارة العدل دعوى بحق «ايه.تي اند تي»، لكن الشركة نالت موافقة قاض على المضي قدماً في الصفقة بعد محاكمة استمرت ستة أسابيع. وألمحت الإدارة الأميركية إلى أنها مستعدة للسماح بالمضي قدماً في عملية الدمج في الوقت الراهن. وقال مسؤول إن وزارة العدل لن تسعى إلى وقف عملية الدمج.