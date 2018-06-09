النفط يهبط لتراجع الطلب الصيني والإنتاج الأميركي

فقدت أسعار النفط مكاسبها السابقة أمس وانخفضت مع تنامي الإنتاج الأميركي فضلاً عن مؤشرات على تراجع الطلب في الصين مما أثقل كاهل الأسواق وإن كانت مشاكل المعروض في فنزويلا واستمرار تخفيضات أوبك قد قدما بعض الدعم للخام.

وبعد أن ارتفعت بعض الشيء أوائل الجلسة، سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 77.06 دولاراً للبرميل منخفضة 26 سنتا بما يعادل 0.3 % عن إغلاقها السابق.

ونزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 18 سنتا أو 0.3 % إلى 65.77 دولاراً للبرميل.

وتراجعت واردات النفط الخام الصينية في مايو عن المستوى القياسي المرتفع المسجل في الشهر السابق وفقاً لما أظهرته بيانات الجمارك أمس مع دخول المصافي التي تديرها الدولة في أعمال صيانة مقررة سلفاً.

وتأثرت الأسعار أيضاً بزيادة الإنتاج الأميركي الذي سجل مستوى قياسياً جديداً الأسبوع الماضي عند 10.8 ملايين برميل يومياً.

وعمقت زيادة الإنتاج الأميركي خصم سعر خام غرب تكساس عن برنت لتتجاوز الأحد عشر دولاراً للبرميل وهو أكبر مستوى لها منذ 2015.

وقال وليام أولوخلين محلل الاستثمار لدى ريفكين الأسترالية للأوراق المالية «يحدث هذا بسبب الزيادة السريعة في الإنتاج الصخري الأميركي».