ايرباص تستحوذ على أغلبية «سي سيريز»

أعلنت كل من شركة إيرباص، وبومباردييه، وانفستمنت كيبك، في بيان مشترك أمس، عن الاتفاق على إتمام صفقة طائرات الفئة «سي» في 1 يوليو 2018 بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة، والتي ستستحوذ إيرباص بموجبها على حصة أغلبية في شراكة «سي سيريز ايركرافت بارتنرشب». وهي الصفقة التي أعلن عنها في البداية في شهر أكتوبر 2017.

وستستفيد الشراكة التي تتخذ من «ميرابيل» الكندية مقراً لها، والتي تأسست أصلاً بين شركتي بومباردييه وانفستمنت كويبيك، من انتشار نطاق شركة ايرباص العالمي الواسع، وتنظيم مشترياتها، وخبرتها، في بيع وتسويق وإنتاج طائرات الفئة «سي»، وهي عائلة من الطائرات النفاثة الممتازة الحديثة في سوق المقاعد 100-150.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص، توم إندرز: الشراكة توسع التزام شركته بـ«كيبك» وصناعة الطيران الكندية، مبديا ترحيبه بالعديد من الزملاء في سلسلة» سي «ضمن فريق إيرباص الموسع. مؤكداً وقوف قوة مؤسسة إيرباص بالكامل وراء سلسلة الفئة سي.