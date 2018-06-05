بيانات أميركية تنعش الأسواق العالمية

فتحت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في بورصة وول ستريت على ارتفاع أمس بدعم مكاسب أسهم مايكروسوفت وأبل وبيانات الوظائف القوية التي عززت تفاؤل المستثمرين بقوة الاقتصاد الأميركي.

وزاد داو جونز 0.37%، وستاندرد آند بورز 0.26%، وناسداك 0.21%. كما واصلت الأسهم الأوروبية تعافيها للسبب ذاته المتعلق ببيانات الوظائف الأميركية، وكذلك بدعم أسهم البنوك في الوقت الذي تركز فيه الاهتمام من جديد على إبرام الصفقات بعد أسبوع زاخر بالتوترات السياسية في إيطاليا وإسبانيا. وصعد فايننشيال تايمز 0.51%، وداكس 0.37%، وكاك 0.14%.

كذلك ارتفع المؤشر الياباني إلى أعلى مستوياته في أسبوع، مقتفياً أثر مكاسب بورصة وول ستريت وأوروبا بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية. وصعد المؤشر 1.37%. وارتفع اليورو بعد أن خفت حدة التوترات السياسية في إيطاليا وصعد نصف بالمئة إلى 1.1714 دولار مبتعداً عن أقل مستوياته في 2018 البالغ 1.151 دولار الذي هوى إليه الأسبوع الماضي.