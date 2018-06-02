آخر الأخبار

الذهب مستقر مع تجدّد التوترات التجارية

المصدر:
  • بنغالور - رويترز
التاريخ:
طباعة Email

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة أمس مع تجدد المخاوف من نشوب حرب تجارية عالمية في الوقت الذي ضغط فيه صعود الدولار والبيانات الاقتصادية الأميركية الإيجابية على السوق.

ولم يسجل الذهب تغيراً يذكر في التعاملات الفورية عند 1298.20 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بينما انخفض المعدن الأصفر 0.2 % في العقود الأميركية الآجلة للتسليم في يونيو إلى 1298 دولارا للأوقية. والسعر الفوري للمعدن منخفض قليلاً على أساس أسبوعي. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية 0.1 % إلى 94.117 .

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon