الذهب مستقر مع تجدّد التوترات التجارية

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة أمس مع تجدد المخاوف من نشوب حرب تجارية عالمية في الوقت الذي ضغط فيه صعود الدولار والبيانات الاقتصادية الأميركية الإيجابية على السوق.

ولم يسجل الذهب تغيراً يذكر في التعاملات الفورية عند 1298.20 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بينما انخفض المعدن الأصفر 0.2 % في العقود الأميركية الآجلة للتسليم في يونيو إلى 1298 دولارا للأوقية. والسعر الفوري للمعدن منخفض قليلاً على أساس أسبوعي. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية 0.1 % إلى 94.117 .