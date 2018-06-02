أسعار النفط ترتفع والإنتاج الأميركي يضغط

عوضت عقود النفط الآجلة الخسائر التي سجلتها في وقت سابق أمس، لكن الخام الأميركي يتجه إلى التراجع للأسبوع الثاني على التوالي تحت ضغط إنتاج الولايات المتحدة والتوقعات بزيادة إنتاج أوبك.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا إلى 67.15 دولاراً للبرميل، متعافياً من المستوى المنخفض الذي سجله خلال الجلسة عندما بلغ 66.81 دولاراً للبرميل بعد أن هبط نحو 2% أول من أمس.

ولم يسجل خام القياس العالمي مزيج برنت تغيرا يذكر في الجلسة السابقة، لكنه ارتفع 16 سنتاً اليوم إلى 77.72 دولاراً للبرميل بعد أن جرى تداوله على انخفاض عند 77.36 دولاراً للبرميل أمس. ويتجه خام غرب تكساس الوسيط الأميركي هذا الأسبوع إلى الانخفاض 1.5% بعدما هبط الأسبوع الماضي بنحو خمسة بالمئة، بينما يتجه برنت إلى الارتفاع 1.3 بالمئة ليوسع الفارق بين الخامين.