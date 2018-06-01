اليورو يرتفع إلى 1.1725 دولار

ارتفع اليورو أمس في الوقت الذي تبذل فيه أحزاب إيطالية مسعى أخيراً لتشكيل حكومة وتجنب إجراء انتخابات، مما يقلص المخاوف بشأن أثر الأزمة السياسية هناك.

وصعد اليورو 0.5 % لأعلى مستوى في ثلاثة أيام عند 1.1725 دولار بعد أن زاد 1.1 % في الجلسة السابقة، في أكبر ارتفاع يومي له هذا العام. وكان قد هبط لأدنى مستوى في 10أشهر يوم الثلاثاء الماضي. وتسبب تزايد احتمال تشكيل حكومة مناهضة لليورو في إيطاليا في انخفاض اليورو 3.5 % خلال الشهر المنقضي.

وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.3 % إلى 93.833.