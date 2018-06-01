55 مليار يورو لحماية الاتحاد الأوروبي

اقترحت المفوضية الأوروبية صندوقين جديدين، أمس، سيوفران نحو 55 مليار يورو (64.20 مليار دولار) لتشجيع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تنظيم اقتصاداتها، وحماية دول منطقة اليورو من الصدمات الاقتصادية.

وسيوفر الصندوق الأول ما يصل إلى 30 مليار يورو (35.1 مليار دولار)، في صورة قروض تضمنها ميزانية الاتحاد الأوروبي، للرد على «الصدمات الكبيرة غير المتماثلة» - وهي العوامل الخارجية التي تؤثر على بعض الدول أكثر من غيرها - بالاضافة إلى المنح، لتغطية تكاليف الفائدة.

وسيخصص الصندوق الثاني 25 مليار يورو لأعضاء الاتحاد الأوروبي الذين يقومون بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بالمفوضية.