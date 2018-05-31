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أسعار النفط تقفز أكثر من 2 % بدعم من نقص في الإمدادات

المصدر:
  • نيويورك ــ رويترز
التاريخ:
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قفزت أسعار النفط أكثر من 2 بالمئة أثناء التعاملات أمس الأربعاء مدعومة بنقص في الإمدادات وتوقعات بهبوط في مخزونات الخام الأميركية وتراجع الدولار.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 2.06 دولار، أو 2.7 بالمئة، إلى 77.43 دولاراً للبرميل بينما زادت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.62 دولار، أو 2.4 بالمئة، إلى 68.35 دولاراً للبرميل.

وتنتظر أسواق النفط أحدث بيانات بشأن مخزونات النفط في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأميركي ومن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم الخميس.

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