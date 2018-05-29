زيادة أسعار النفط ترفع احتياطي المركزي السعودي

أظهرت بيانات رسمية أمس أن الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) ارتفعت الشهر الماضي بأسرع وتيرة في أربع سنوات، وهو ما يظهر مدى مساهمة صعود أسعار النفط في تحسين أوضاع المالية العامة للمملكة.

وزاد صافي الأصول الأجنبية 13.3 مليار دولار على أساس شهري إلى 498.9 مليار دولار في أبريل، مسجلاً أعلى مستوى له فيما يزيد عن عام. وبلغت الأصول ذروتها في أغسطس 2014 عند 737 مليار دولار قبل أن تبدأ الحكومة السحب منها لسد عجز الميزانية الناجم عن هبوط أسعار النفط.

ولتعزيز صندوقها الرئيسي للثروة السيادية استعداداً لاستثمارات خارجية. ويشير الصعود الحاد في الاحتياطيات الشهر الماضي إلى أن الحكومة لم تعد تعاني من ضغوط مالية كبيرة، بعدما ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت إلى نحو 75 دولاراً للبرميل الشهر الماضي من حوالي 50 دولاراً في منتصف العام الماضي.