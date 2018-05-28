بدء التشغيل التجاري لقطار الحرمين السريع سبتمبر المقبل

أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع انطلاق التشغيل التجاري للقطار في شهر سبتمبر المقبل.

وقال الدكتور رميح الرميح، رئيس هيئة النقل العام الرئيس العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية "إنه من المستهدف بدء التشغيل التجاري للقطار في شهر سبتمبر من هذا العام، لافتا إلى اتاحة رحلات مجانية للمواطنين الراغبين في تجربة قطار الحرمين، وسيكون التسجيل لحجز التذاكر المجانية عبر نقاط توزيع معتمدة في كل من مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة للسفر بين المدينتين المقدستين مرورا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وستنطلق أولى الرحلات المجانية المخصصة للمواطنين يوم الجمعة المقبل من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وتم الاتفاق مع التحالف المشغل لقطار الحرمين على إطلاق هذه الرحلات المجانية للمواطنين في نهاية كل أسبوع حتى بدء التشغيل التجاري.

من جانبه، أوضح محمد فدا، مدير عام المشروع المهندس، أن مشروع قطار الحرمين السريع يعد أضخم مشروع نقل سككي في المنطقة وهو قطار كهربائي تصل سرعته الى 300 كلم في الساعة، ويمر بخمس محطات على امتداد 450 كلم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومدينة جدة، ويبلغ عدد القطارات فيه 35 قطارا كل قطار منها يضم 13 عربة ويستوعب كل قطار 417 راكبا في الرحلة الواحدة بطاقة استيعابية تصل إلى 60 مليون راكب في السنة.