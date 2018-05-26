تراجع ثقة المستهلكين في أميركا مايو الجاري

أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس تراجع ثقة المستهلكين في أميركا خلال مايو الجاري. وبحسب التقرير الصادر عن جامعة ميشيغان الأميركية فإن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع خلال مايو الحالي وفقا للبيانات النهائية إلى 98 نقطة، مقابل 98.9 نقطة وفقا للتقديرات الأولية الصادرة في وقت سابق.

كان المحللون يتوقعون استقرار مؤشر ثقة المستهلكين عند مستوى 8ر98 نقطة، وهو نفس المستوى في أبريل الماضي وفقا للبيانات النهائية.

وقال «ريتشارد كورتين» كبير المحللين الاقتصاديين في فريق الدراسة إن مؤشر ثقة المستهلكين مازال يتأرجح داخل نطاق ضيق قدره 8 نقاط من 93.4 نقطة إلى 101.4 نقطة منذ انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نوفمبر 2016.

وأضاف أن «المستهلكين مازالوا يركزون على الزيادة المتوقعة في الوظائف والدخول إلى جانب الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة والتضخم خلال عام مقبل».