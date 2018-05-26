شركات التكنولوجيا تتصدر أغلى العلامات

هيمنت شركات التكنولوجيا على قائمة أغلى العلامات التجارية في العالم 2018، بقيادة شركة آبل (الهواتف)، وغوغل (البحث)، ومايكروسوفت (البرامج)، وفيسبوك (التواصل الاجتماعي)، وأمازون (التجزئة).

وتصدرت «آبل» قائمة أكثر علامة تجارية قيمة في العالم للسنة الثامنة على التوالي، حيث بلغت قيمتها 182.8 مليار دولار بزيادة 8٪.

وقالت مجلة «فوربس» في تقرير «أغلى العلامات التجارية في العالم 2018»: إن العلامة التجارية القوية تساعد في تعزيز قوة الطلب والأسعار. والعلامات التجارية الخمس التقنية أعلاه هي أفضل من غيرها، وهي العلامات التجارية الأكثر قيمة في العالم بمعايير «فوربس»، والتي تبلغ قيمتها مجتمعة 586 مليار دولار، بزيادة 20 ٪ عن العام الماضي.

وحلت «غوغل» في المركز الثاني بين أفضل العلامات التجارية للسنة الثالثة على التوالي، حيث بلغت قيمتها 132.1 مليار دولار، بزيادة 30٪.

وحققت العلامات التجارية التقنية الأخرى في قائمة العلامات التجارية الخمس الأكثر قيمة مكاسب كبيرة، بما في ذلك مايكروسوفت في المركز الثالث، (104.8 مليارات دولار، بزيادة 21 ٪)، وفيسبوك في المركز الرابع (94.8 مليار دولار، بزيادة 29 ٪)، وأمازون في المركز الخامس (70.9 مليار دولار، بزيادة 31 ٪).

وكانت بوينغ العلامة التجارية الوحيدة في قطاع الطيران، حيث حلت في المركز 85 بقيمة 8.1 مليارات دولار.

وفي قطاع الترفيه، جاءت علامة ديزني في المركز 8 بقيمة 47.5 مليار دولار، وعلامة ليغو في المركز 91 بقيمة 8.6 مليارات دولار. وفي قطاع السيارات، جاءت علامة تويوتا في المركز 9 بقيمة 44.7 مليار دولار، ومرسيدس بنز في المركز 13 بقيمة 34.4 مليار دولار. وبي إم دبليو في المركز 20 بقيمة 31.4 مليار دولار. وهوندا في المركز 24 بقيمة 25.5 مليار دولار.