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فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو بأدنى معدل له في 9 أشهر

المصدر:
  • بروكسل - د ب أ
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أعلن البنك المركزي الأوروبي أمس انخفاض فائض الحساب الجاري في منطقة العملة الأوروبية الموحدة للشهر الثاني على التوالي في مارس الماضي إلى أدنى معدل له خلال تسعة أشهر.

وتراجع فائض الحساب الجاري في مارس بعد حساب التغيرات الموسمية إلى 32 مليار يورو مقابل 36.8 مليار يورو في فبراير. ويمثل هذا المبلغ أقل فائض في الحساب الجاري في منطقة اليورو منذ يوليو العام الماضي عندما بلغ الفائض 24.5 مليار يورو.

وارتفع فائض تجارة السلع من 28.7 مليار يورو إلى 30.2 مليار يورو، فيما ارتفع فائض الخدمات من 9.2 مليارات يورو في فبراير إلى 9.4 مليارات يورو في مارس.

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