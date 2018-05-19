بنك مصر يعيّن «سيتي غروب» لقرض قيمته 500 مليون دولار

ذكرت مصادر مصرفية أن بنك مصر، ثاني أكبر بنك مصري، عيّن سيتي جروب لترتيب قرض مشترك بقيمة 500 مليون دولار، في أحدث مؤشر على تزايد الاهتمام بين البنوك الدولية بتمويل المقترضين المصريين.

يأتي تسهيل دين بنك مصر بعد قرض قيمته 600 مليون دولار قيد التجميع المصرفي لصالح البنك الأهلي المصري أكبر بنوك مصر.

تشمل الصفقات الأخرى في السوق المصرفية المصرية قرضاً يصل إلى نحو 700 مليون دولار للشركة القابضة لكهرباء مصر وثلاثة قروض جمعتها في الفترة الأخيرة الشركة المصرية للاتصالات بقيمة مجمعة نحو 900 مليون دولار. يُنظر إلى تلك القروض كمؤشر على عودة الثقة بين المقرضين الدوليين في الاقتصاد المصري، حيث تتحسن الأوضاع ببطء.