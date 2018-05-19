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بكين تنهي تحقيقاً ضد الإغراق بشأن الذرة الأميركية

المصدر:
  • بكين - د ب أ
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ذكرت الصين أنها ستنهي تحقيقا ضد الإغراق بشأن واردات الذرة الأميركية، فيما استأنف مسؤولون أميركيون وصينيون محادثات التجارة في واشنطن.

وقالت وزارة التجارة الصينية أمس إن التحقيق، الذي بدأ في يناير الماضي، وجد أن فرض رسوم لمكافحة الإغراق على الذرة الأميركية سيزيد من تكاليف المعيشة للمستهلكين الصينيين.

وأضافت الوزارة أنها سترد أيضا بشكل كامل، الودائع التي دفعها مستوردو الذرة الأميركيون منذ إبريل.

جاء الإعلان، فيما عقد مسؤولو تجارة أميركيون محادثات في واشنطن مع نائب رئيس وزراء الصين، ليو هي، وهو كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الصيني، شي جينبينج.

والقرار الصيني لإنهاء التحقيق التجاري هو أحدث مؤشر على حسن النية بين العملاقين الاقتصاديين.

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