العملات الرقمية تعمّق خسائرها بقيادة «إي أو إس»

عمّقت العملات الرقمية خسائرها العنيفة إذ تكبدت جميع العملات خسائر تراوحت ما بين 2 و40%. وبلغت جملة الخسائر السوقية 68.3 مليار دولار منذ بداية الشهر الجاري وحتى تعاملات صباح أمس، كان نصيب بيتكوين التي تعد الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية نحو 22.4 مليار دولار بنسبة 32.79% من إجمالي الخسائر.

ووفقاً لموقع coinmarketcap، تصدرت عملة «إي أو إس» قائمة العملات التي حققت خسائر كبيرة خلال جلسات الأسبوعين الماضيين بنسبة تتجاوز 40% مقابل خسائر «بيتكوين» التي لم تتجاوز 15%.

وهوت عملة «أي.أو.إس» بنسبة 40.21% فاقدة نحو 8.34 دولارات بعدما نزلت من مستوى 20.74 دولاراً في تعاملات نهاية الشهر الماضي إلى مستوى 12.4 دولاراً. وتراجعت قيمتها السوقية بنسبة 37.05% خاسرة نحو 6.3 مليارات دولار بعدما هوت من مستوى 17 مليار دولار إلى نحو 10.7 مليارات دولار.

وهوى سعر عملة «بيتكوين» بنسبة 14.14% إلى مستوى 8074 دولاراً، مقابل نحو 9404 دولارات بنهاية تعاملات الشهر الماضي فاقدة نحو 1330 دولاراً. وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 14% خاسرة نحو 22.4 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 159.9 مليار دولار في تعاملات نهاية الشهر الماضي إلى مستوى 137.5 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم. وتراجعت عملة إيثريوم بنسبة 2.61% إلى 670 دولاراً مقابل نحو 688 دولاراً في تعاملات نهاية الشهر الماضي خاسرة نحو 18 دولاراً. وانخفضت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 68.2 مليار دولار إلى مستوى 66.7 مليار دولار فاقدة نحو 1.5 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 2.19%.

وانخفضت عملة «ربيل» بنسبة 24.13% متراجعة من مستوى 0.87 دولار إلى مستوى 0.66 دولار خاسرة نحو 0.21 دولار. وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 23.9% خاسرة نحو 8.2 مليارات دولار بعدما هوت من مستوى 34.3 مليار دولار في نهاية تعاملات الشهر الماضي لتسجل نحو 26.1 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم.

وسجلت عملة «بيتكوين كاش» خسائر بنسبة 16.03% بعدما تراجعت إلى مستوى 1204 دولارات مقابل نحو 1434 دولاراً خاسرة نحو 230 دولاراً. وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 19.59% فاقدة نحو 4.8 مليارات دولار بعدما هوت من مستوى 24.5 مليار دولار إلى مستوى 20.6 مليار دولار. وتراجعت عملة «ليتكوين» بنسبة 13.72% إلى مستوى 132 دولاراً مقابل نحو 153 دولاراً فاقدة نحو 21 دولاراً. وبلغت خسائرها الإجمالية نحو 1.1 مليار دولار متراجعة بنسبة 12.79% بعدما هوت من مستوى 8.6 مليارات دولار إلى نحو 7.5 مليارات دولار.