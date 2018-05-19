النفط يرتفع بفعل الطلب وتخفيضات أوبك

ارتفعت أسعار النفط أمس بفعل طلب قوي واستمرار تخفيضات المعروض بقيادة منظمة أوبك وعقوبات أميركية وشيكة على إيران المصدر الرئيسي للخام.

لكن الأسواق ظلت دون أعلى مستوياتها في أعوام عدة المسجلة خلال الجلسة السابقة، حيث من المتوقع أن تبطل زيادة الإنتاج من الولايات المتحدة أثر بعض النقص الحاصل في المعروض على الأقل.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت عند 79.50 دولاراً للبرميل مرتفعة 20 سنتاً بما يعادل 0.25% عن إغلاقها السابق. كان برنت اخترق مستوى 80 دولاراً للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014 أول من أمس.

وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 71.61 دولاراً للبرميل بزيادة 12 سنتاً أو 0.2% عن التسوية السابقة.

وتلقت أسعار الخام دعماً من تخفيضات المعروض التوافقية بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والهادفة إلى كبح العرض.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس إن تقييم ما إذا كانت أسعار النفط مازالت متقلبة سيستغرق وقتاً، وذلك تعليقاً على قول السعودية إن الوضع في سوق النفط العالمية مازال غير متوازن. وقال بوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي إنه يتوقع أن تعمل تدفقات النفط الصخري الأميركي وإعادة ضخ أوبك لإمدادات على تهدئة سوق النفط.