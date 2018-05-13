انهيار كبير في مبيعات العقارات في قطر

انخفضت قيمة العقارات المباعة في قطر خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 41% إلى 1.45 مليار ريال، مقارنة بـ 2.5 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2017، وبنسبة 21% على أساس شهري.

وأظهرت بيانات وزارة التخطيط والإحصاء القطرية انخفاض عدد العقارات المباعة خلال الربع الأول من العام 2018 إلى 345 عقارا وبنسبة 9.7% عن الربع المقابل من العام الماضي، وزيادة نسبتها 4.5% على أساس شهري.

وتراجع مؤشر أسعار العقار في قطر خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 10%. ويمر القطاع العقاري في قطر في مرحلة تصحيح سعري على ضوء اختلال معادلة العرض والطلب لصالح الأول.