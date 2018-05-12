الأسهم الأوروبية تسجل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في 3 سنوات

حققت الأسهم الأوروبية أطول سلسلة متصلة من المكاسب الأسبوعية منذ مارس 2015، مع حصول السوق على دعم من أنشطة للاندماج والاستحواذ عززت موسم الأرباح الفصلية للشركات.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول أمس، مرتفعاً 0.1 % ومسجلاً أسبوعه السابع على التوالي من المكاسب. ورغم أن تحركات المؤشر القياسي في جلسة أمس، كانت محدودة فإن سهم سيكا قفز 8.3 % ليأتي في مقدمة الرابحين بعد أن توصلت شركة الكيماويات السويسرية إلى اتفاق مع شركة سان - جوبان الفرنسية لمواد البناء لإنهاء نزاع قانوني طال أمده.

وبموجب الاتفاق ستشتري سان - جوبان، التي صعد سهما 2.7 %، حصة كبيرة في سيكا لكنها لن تكون لها أغلبية مسيطرة.

وأعطت تحديثات للنتائج دعماً أيضاً لأسهم البنوك الإيطالية التي زاد مؤشرها مكاسبه منذ بداية العام إلى أكثر من 13.7 %، في حين أن المؤشر القياسي للأسهم الإيطالية مرتفع 10.5 %. ومن بين المؤشرات الرئيسية الأخرى في أوروبا، أغلق المؤشر فايننشال تايمز البريطاني مرتفعاً 0.3 %في سابع أسبوع على التوالي من المكاسب، وهي أطول سلسلة منذ يونيو 2015.

وتراجع المؤشر داكس الألماني 0.2 % بينما أغلق المؤشر كاك الفرنسي بلا تغير يذكر. وارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمس، بدعم من بيانات تضخم ضعيفة في الولايات المتحدة حدت من المخاوف من أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بوتيرة سريعة، فضلاً عن نتائج أرباح جيدة لعدد من الشركات.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعاً 1.16 % إلى 22758.48 نقطة بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ الخامس من فبراير عند 22769.16 نقطة. وزاد المؤشر 1.3 % منذ بداية الأسبوع. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.98 %إلى 1794.96 نقطة.