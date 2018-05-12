الذهب يتراجع مع تعزيز الدولار مكاسبه

هبطت أسعار الذهب أمس مع تعزيز الدولار مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي مع نمو التفاؤل في السوق بشأن آفاق العملة الأميركية خلال الأسابيع القادمة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1318.85 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن كان ارتفع إلى أعلى مستوى منذ نهاية أبريل عند 1322.76 دولاراً في الجلسة السابقة. بيد أن المعدن ما زال على مسار تسجيل أول ارتفاع أسبوعي في أربعة أسابيع.

ونزل المعدن الأصفر في العقود الأميركية الآجلة للتسليم في يونيو نحو 0.2 % إلى 1319.10 دولاراً للأوقية. ويتجه مؤشر الدولار إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي في أطول موجة من نوعها منذ الربع الأخير من عام 2016. وارتفع الدولار بنحو 4% الشهر الماضي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 % إلى 16.70 دولاراً للأوقية، بعدما كانت سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين عند 16.75 دولاراً للأوقية في الجلسة السابقة.